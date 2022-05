Com afastamento de Yakecan para oceano, ventos diminuem de intensidade; mas segue alerta para mar agitado

A Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) segue monitorando a tempestade tropical Yakecan. O fenômeno está se afastando para o oceano, o que diminui a intensidade dos ventos nas próximas horas.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da DCSC, a tendência é que na medida que a tempestade se afaste da costa, os ventos passem a diminuir de intensidade gradativamente. Por volta das 16 horas desta quarta-feira, 18, o sistema se encontrava centrado no oceano, na altura da região da Grande Florianópolis, e por isso seguia provocando rajadas de vento e deixando o mar agitado em todo o litoral. As condições permanecem até a próxima sexta-feira.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Mesmo assim, a meteorologista Elen Pelissaro destacou que o vento ainda deve atingir rajadas que variam entre 60 e 80 km/h e pontualmente chegar aos 100 km/h. “A passagem dessa tempestade vem provocando ondas em torno de quatro metros de altura, ressacas e alagamentos costeiros. Até sexta-feira poderemos ter ondas de até cinco metros”, afirmou. “A massa de ar frio deixa as temperaturas muito baixas até o início da próxima semana”.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Alerta emitido na tarde de quarta, alerta para a caracterização de “onda de frio” para os próximos dias. A atuação de uma massa de ar frio de origem polar, manterá as temperaturas baixas até a próxima segunda-feiura, 23. “Entre as noites e madrugadas, as mínimas ficam próximas ou abaixo de 0ºC no Planalto Sul, Planalto Norte e Meio Oeste e próximas dos 5ºC na Grande Florianópolis, oeste, Extremo Oeste, Serrana e Alto Vale do Itajaí”.