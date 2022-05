Assembleia aprova estatuto e define diretoria dos bombeiros voluntários de Tenente Portela

Ocorreu ontem, 17, na Câmara de Vereadores de Tenente Portela uma assembleia geral que aprovou o estatuto e definiu a diretoria que ficará à frente da entidade pelos próximos dois anos.

A presidência ficará a cargo de Cassio dos Santos, com Tiago Wisniewiski como vice-presidente, Rudineia Salla como vice-presidente e Felipe Walter como tesoureiro.

A partir de agora serão definidos os detalhes para legalizar a atuação dos bombeiros de acordo com as regras e legislação do estado e o município deverá repassar o caminhão dos bombeiros para os voluntários.

Os bombeiros terão sede em Tenente Portela e atuarão nos municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Barra do Guarita e Miraguaí.

