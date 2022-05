Governador cumpre agendas em Rio Grande nesta quinta-feira (19)

O governador Ranolfo Vieira Júnior estará em Rio Grande nesta quinta-feira (19/5) para uma série de agendas. A partir das 11h, o governador visita o Cais do Porto Novo, onde vai participar da assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e a Portos RS. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, acompanha a agenda.

Após a assinatura, o governador estará disponível para o atendimento à imprensa. A partir das 12h30, Ranolfo participa da posse do presidente e dos conselheiros da Portos RS, que ocorre na Câmara de Comércio de Rio Grande. No mesmo local, às 13h, o governador apresenta a palestra “O RS avança para o futuro”, durante a reunião-almoço “Tá em Pauta”. Logo após o evento, às 14h15, o governador irá até a prefeitura para uma reunião com o prefeito Fábio Branco e secretários municipais.

Aviso de pauta

O quê: visita ao Cais do Porto Novo e assinatura do termo de cooperação entre Fepam e Portos RS

Quando: quinta-feira (19/5), das 11h às 12h

Onde: av. Honório Bicalho, s/n - Getúlio Vargas, Rio Grande

O quê: posse do presidente e dos conselheiros da Portos RS

Quando: quinta-feira (19/5), das 12h30 às 13h

Onde: praça Xavier Ferreira, 430 - Centro, Rio Grande

O quê: palestra e almoço durante o “Tá em Pauta”

Quando: quinta-feira (19/5), das 13h às 14h

Onde: praça Xavier Ferreira, 430 - Centro, Rio Grande

O quê: reunião com prefeito Fábio Branco e secretários

Quando: quinta-feira (19/5), às 14h15

Onde: largo eng. João Fernandes Moreira S/N