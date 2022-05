Governador Ranolfo detalha Plano de Recuperação Fiscal

O governador Ranolfo Vieira Júnior, e os secretários da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, e da Casa Civil, Artur Lemos, concederão entrevista coletiva nesta quarta-feira (18/5), às 15h, no Palácio Piratini, sobre o Plano de Recuperação Fiscal.

É preciso confirmar presença com a jornalista Suzy Scarton (51 99220-5077), via mensagem no What’s App, até as 13h.

