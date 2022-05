Coronel Bicaco distribuirá 500 cestas básicas

A Secretaria Municipal da Assistência Social realizará, nos dias 19 e 20 de maio, a distribuição das 500 cestas básicas encaminhadas pelo Ministério da Cidadania. A ação visa reduzir o impacto do estado de calamidade pública declarado pelos municípios em razão da estiagem registrada nos anos de 2021 e 2022.

As cestas básicas serão repassadas para famílias carentes que possuem crianças ou adolescentes frequentando a rede municipal ou estadual de ensino; idosos; portadores de necessidades especiais e núcleos familiares em maior situação de vulnerabilidade e risco social. Os beneficiários obrigatoriamente devem possuir CPF e Número de Inscrição Social (NIS).

Vale ressaltar que as famílias que ganharam kits de alimentos em distribuições anteriores não serão contempladas nesta etapa. A equipe responsável fará a conferência dos dados dos beneficiários no ato da entrega. Todo o processo de distribuição foi analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

As cestas básicas foram destinadas por intermédio do deputado federal Ubiratan Sanderson junto ao Ministério da Cidadania. Para a Região Noroeste do Estado, o Governo Federal enviou 20 mil kits, totalizando cerca de 300 toneladas de alimentos.

As cestas são compostas por: 5 quilos de arroz; 2 quilos de feijão; 2 quilos de leite em pó integral; 1 unidade de óleo de soja; 1 quilo de farinha de trigo; 2 quilos de macarrão; 1 quilo de açúcar e 1 quilo de fubá.

As famílias aptas deverão retirar os produtos na Secretaria Municipal da Assistência Social, durante o horário de expediente.

