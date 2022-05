Preço da gasolina já supera R$ 8,00 por litro em postos do RS

O preço máximo da gasolina comum já supera R$ 8,00 por litro nos postos de combustíveis de 11 estados do país.

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), realizado entre os dias 8 e 14 de maio, o valor máximo encontrado foi de R$ 8,99, no Rio de Janeiro.

Esse preço da gasolina comum já é igual ao valor máximo do mesmo combustível aditivado. No Estado do Piauí, além do preço máximo, o valor médio também ultrapassou a barreira dos R$ 8,00. Pernambuco é a unidade da federação com o preço máximo mais baixo, de R$ 8,07.

O preço médio do combustível nos postos do Brasil registrou leve alta de 0,04%, pela quinta semana seguida, e o litro atingiu R$ 7,29 – novo recorde de preço.

A alta dos combustíveis é um dos fatores que mais pressionam a inflação. Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), a inflação oficial, alcançou 12,13% no acumulado dos últimos 12 meses. A gasolina e o diesel juntos acumulam alta de 33,2%.

Confira os 11 estados com valor acima de R$ 8,00:

- Alagoas: R$ 8,09;

- Bahia: R$ 8,42;

- Ceará: R$ 8,20;

- Minas Gerais: R$ 8,39;

- Pará: R$ 8,15;

- Paraná: R$ 8,29;

- Pernambuco: R$ 8,07;

- Piauí: R$ 8,29;

- Rio de Janeiro: R$ 8,99;

- Rio Grande do Sul: R$ 8,01;

- São Paulo: R$ 8,59;

