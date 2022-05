Redentora restringe atendimentos na área da saúde em razão de servidores infectados com Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que durante essa semana somente ocorrerá o atendimento de casos de urgência e emergência. A medida foi tomada devido ao número de servidores públicos contaminados com Covid-19.

O boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira (16/5) revela que Redentora tem 17 casos ativos do novo coronavírus. Entretanto, nenhum paciente está hospitalizado.

Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o município contabiliza 1.776 diagnósticos positivos da doença, sendo que, 1.726 pessoas se recuperaram e 33 faleceram.

