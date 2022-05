Alunos da Apae de Três Passos visitam o 7ºBPM

Na terça-feira (17/05) gelada os alunos da APAE realizaram uma visita na sede do 7° BPM em Três Passos.

Alguns alunos sonham ser policiais militares sendo então explicado para eles como é a carreira policial militar.

A aluna Andressa, futura Brigadiana, aproveitou para conhecer a viatura e também provou o colete balístico durante a visita.

O Comando do 7° BPM agradece a visita e a confiança da Escola na Brigada Militar.

