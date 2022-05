Daer realiza melhorias na ERS-412, entre Santa Cruz do Sul e Vera Cruz

Trecho importante de um dos principais corredores de exportação do Rio Grande do Sul, a ERS-412 está passando por obras de recuperação do pavimento. Os serviços, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), têm como objetivo eliminar as imperfeições no asfalto para melhorar a trafegabilidade, principalmente, dos veículos de carga que passam pela rodovia.

O trabalho integra o programa Avançar, do Governo do Estado, e prevê ações nos pontos críticos do percurso de 21 quilômetros que liga a RSC-287, em Vera Cruz, à BRS-471, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O investimento é de R$ 3 milhões, com recursos do Tesouro.

“A ERS-412 recebe um fluxo intenso de veículos, sobretudo caminhões que transportam soja, tabaco e inúmeros outros produtos até o Porto do Rio Grande”, afirma o secretário Luiz Gustavo de Souza, da Secretaria de Logística e Transportes do Estado. “Esses veículos vêm do Norte, carregando os principais itens de nossa pauta de exportações, o que justifica a inclusão dessa rodovia entre os mais de três mil quilômetros a serem recuperados no Plano de Obras 2021-2022 do Avançar”, acrescenta.

As obras consistem na remoção do pavimento desgastado e implantação de material novo, incluindo recapeamento. A estimativa é de que até junho as melhorias no pavimento estejam concluídas. O cronograma pode se estender caso haja mais sequências de dias chuvosos ao longo deste mês.