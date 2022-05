Diário Oficial do Estado publica homologação do leilão do bloco 3 de rodovias do programa RS Parcerias

ODiário Oficial do Estado publicou nesta terça-feira (17/5)a homologação do leilão de concessão de 271,5 quilômetros de rodovias na Serra e no Vale do Caí, que fazem parte do bloco 3 do programa RS Parcerias. A partir de agora, o consórcio Integrasul, vencedor do leilão, terá prazo de 120 dias úteis para apresentar garantias e constituir empresa específica pra fazer a gestão da rodovia.

De acordo com o secretário extraordinário de Parcerias do RS, Leonardo Busatto, “se a documentação apresentada estiver ok o Estado fica apto a fazer a assinatura do contrato”. A previsão inicial é a de que a assinatura deverá ocorrer entre setembro e outubro.

No total, as rodovias do bloco 3 receberão investimentos de R$ 3,4 bilhões, cerca de R$ 500 milhões a mais do que o proposto na modelagem apresentada durante o período de consulta pública. Uma das novidades do edital será a construção de 10 quilômetros de ciclovias, medida inédita nas concessões de rodovias feitas no país. Está prevista ainda a construção de mais 30 quilômetros de vias marginais que foram sugeridas pelos participantes durante as audiências públicas.