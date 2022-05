Operações portuárias nos portos de Rio Grade, Pelotas e Porto Alegre estão suspensas até esta quarta-feira (18/5)

A Portos RS decidiu suspender as operações portuárias no Porto do Rio Grande e também nos portos de Pelotas e Porto Alegre a partir das 13h desta terça-feira (17/5) até as 7h desta quarta (18/5), em decorrência dos avisos meteorológicos e da nota oficial da diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, emitida nesta segunda-feira (16/5).

Segundo o comunicado da autoridade portuária, a decisão considera a previsão de ventos fortes causados pela tempestade subtropical que avança pelo Sul do país.



Texto: Ascom Portos RS

Edição: Secom