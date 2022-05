Ciclone Yakecan já deixou um morto e um desaparecido desde a noite de ontem

O ciclone que se aproxima do Rio Grande do Sul e do Uruguai já deixou uma pessoa morta e outra desaparecida no RS. Em Porto Alegre, devido aos fortes ventos que sopram deste ontem à noite com a queda da pressão atmosférica na área oceânica, um barco de pescadores naufragou no Lago Guaíba. Um homem de 51 anos desapareceu nas águas e ainda não foi encontrado.

Quatro homens, integrantes de um grupo de pesca, estavam em duas embarcações quando do naufrágio. Os demais conseguiram chegar na margem em segurança. O irmão da vítima entrou em contato com os bombeiros que imediatamente deu início às buscas que prosseguiram ao longo de toda a noite no Guaíba. O vento muito forte, que na manhã de hoje passava de 60 km/h no aeroporto e atingia intensidade maiores no Guaíba, dificultava as buscas.

No Uruguai, um homem de 24 anos morreu na tarde da segunda-feira depois que uma palmeira caiu no telhado de sua casa em decorrência do vento forte. Um vizinho explicou que ouviu o barulho e saiu para ajudar. “Encontrei outros vizinhos que estavam procurando uma maneira de tirá-lo, sua esposa fugiu e foi salva”, disse ele ao canal 4 de Montevidéu.

O Sul e o Leste do Uruguai foram colocados em alerta laranja por vento de até 130 km/h pelo Instituto Uruguaio de Meteorologia. A MetSul e o Inumet alertaram que os departamentos de Rocha e Maldonado devem ser os mais castigados pelo vento hoje. As rajadas se aproximavam de 100 km/h na manhã de hoje em Punta del Este e o vento intenso levou muita espuma do mar para a orla na cidade e no balneário vizinho de Piriápolis.

O Ministério do Interior está mobilizado para atender às consequências do temporal de vento. Até a manhã desta terça-feira, conforme o governo de Montevidéu, foram realizadas 22 intervenções em todo o território nacional devido ao mau tempo.

Quatro ocorrências foram no interior do país, todas no departamento de Rocha, com a área de La Paloma sendo a mais atingida. As demais foram na região metropolitana de Montevidéu. A maior parte dos casos foi por queda de árvores e cabos de energia. O Ministério do Desenvolvimento Social acionou a operação Polar Frio devido à baixa temperatura, oferecendo vagas em albergues.

