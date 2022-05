Na Praça dos Três Poderes, grafiteiros pintam painéis sobre liberdade

A Praça dos Três Poderes, em Brasília, está ocupada hoje (17) por grafiteiros de todo o país, que ao longo do dia produzirão 11 painéis inspirados em diferentes facetas do tema liberdade. A ação faz parte das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil e integra o Projeto Liberdades, uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Instituto Justiça e Cidadania (IJC).

As artes produzidas nesta terça-feira devem ilustrar uma cartilha voltada ao público jovem com explicações dos ministros do STF sobre diferentes tipos de liberdades civis: do trabalhador, sindical e associativa; de ir e vir, de reunião, de imprensa, de expressão, sexual, de voto, eleitora, empresarial, religiosa e econômica. Cada ministro produziu um artigo sobre os temas.

Um livro com a íntegra dos artigos produzidos também deverá ser lançado em agosto, informou o Supremo. “O projeto integra o Programa de Combate à Desinformação do Supremo, criado para desmentir notícias falsas e difundir informações corretas sobre o STF”, informou a Corte, em nota.

Os grafiteiros participantes foram selecionados por Rafael Araújo dos Santos Barbosa, conhecido como Fael Tujaviu e fundador a Escola Carioca de Grafitti e do Museu do Grafitti do Rio de Janeiro.

Além dele, participam do projeto os artistas Jaime dos Santos - Jaime, Alexsandra de Assis Santana Ribeiro - Dinha, Sarah Regina Ferreira de Oliveira - Chermie, Juliana de Santana - Juliana Fervo, Priscila Renata Jacome da Silva - Roxo, Pandro Souza da Silva Fernandes – Nobã, Pedro Henrique Ferreira Franco - Pedro Raz, Eduardo Fernandes de Castro - Aiog, André Machado da Silva - Bart e Naiana Mendes - Nati.

A artista de Brasília Veronica Pires, que compõe o coletivo Risofloras, vai ilustrar uma tela sobre combate àsfake newse ao discurso de ódio.