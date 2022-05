Assistência Social de Tenente Portela segue arrecadando roupas e cobertores

O frio mais intenso chegou e a prefeitura de Tenente Portela, através da Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana, segue realizando a campanha do agasalho.

Com o tema “Doar faz bem!”, a ideia é mobilizar a comunidade para que faça doações de roupas, calçados e cobertores. O objetivo é arrecadar peças adequadas à estação e às baixas temperaturas do nosso inverno.

Conforme a titular da pasta, podem ser doados itens como calças, casacos, blusões, calçados fechados, mantas, luvas, meias, toucas, cobertores e edredons em bom estado de uso. Rosangela Fornari destaca que as doações poderão ser entregues na sede da Secretaria, localizada na Rua Luis Carlos Schepp, 31, ao lado do Fórum. “Quem não conseguir trazer, é só ligar para o 3551 2011 que a gente busca”, acrescenta.

Ao longo do ano a Secretaria organiza semanalmente o “Shopping Zero” oportunidade em que as pessoas carentes podem retirar gratuitamente agasalhos. A ação contempla moradores da cidade, do interior e da Terra Indígena do Guarita.

Além de contar com a solidariedade da comunidade portelense, a Secretaria de Assistência Social também buscará angariar doações junto a Defesa Civil do Estado.

