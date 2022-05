Bancada do PDT sugere aquisição de ônibus para o transporte de trabalhadores de Coronel Bicaco

Proposição da bancada do PDT foi apresentada e aprovada na sessão ordinária do dia 9 de maio (Foto: Diones Roberto Becker)

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária da segunda-feira (9/5), a Proposição nº 012/2022 da bancada do PDT que solicita à Administração Municipal a aquisição de um ônibus usado para o transporte gratuito dos trabalhadores de Coronel Bicaco contratados pela empresa Mais Frango de Miraguaí.

Alguns pedetistas se manifestaram defendendo a proposição. Amadeus Vieira disse que é antiga a preocupação em relação ao transporte destes trabalhadores. — Essas pessoas se deslocam até Miraguaí para defender seu emprego, seu ganha pão. Sabemos que o poder público repassa um valor para auxiliar no transporte, mas os trabalhadores ainda precisam tirar um pouco do salário para pagar o ônibus — disse Amadeus Vieira. Ele acrescentou que a maior parte dos vencimentos dos trabalhadores é gasta no comércio de Coronel Bicaco.

Paulo Hermel citou que existem empresas em Porto Alegre que vendem coletivos em boas condições e revisados, o que seria ideal, pois o trajeto até Miraguaí é relativamente curto. — O salário está corroído. A inflação está lá em cima. Tudo que vem para aliviar o bolso do trabalhador, é bem-vindo — frisou Paulo Hermel.

Elson Bueno Martins lembrou que há anos é reivindicada mais ajuda de custo para os trabalhadores da Mais Frango. — Essa proposição veio em boa hora. A compra do ônibus não é uma despesa para o município, é um investimento. Esse valor vai retornar para os cofres públicos, porque esse pessoal trabalha lá, mas vive aqui. Vão gastar no nosso comércio — afirmou Elson Bueno Martins.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.