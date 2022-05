Derrubadas zera o número de casos ativos de Covid-19

Atualizado na sexta-feira (13/5), o boletim epidemiológico aponta que Derrubadas zerou o número de casos ativos do novo coronavírus. Também não há pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais, tampouco, moradores hospitalizados em razão da doença.

O município acumula, desde o início da pandemia em março de 2020, 771 casos confirmados de Covid-19, dos quais, 764 pacientes estão recuperados e sete perderam a vida.

De acordo com a publicação oficial, 2.123 indivíduos se submeteram ao teste para verificação da infecção. Deste montante, 1.352 não tiveram a doença diagnosticada.

