Comissão de Direitos da Pessoa Idosa debate reajuste de preços de planos de saúde

A Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados debate na próxima quarta-feira (18) o reajuste previsto para os planos de saúde em 2022.

O deputado Denis Bezerra (PSB-CE), que pediu a realização da audiência, afirma que, "segundo a grande mídia, o reajuste terá patamar recorde, superando o ano de 2016, quando houve o maior reajuste já registrado: 13,57%".

Bezerra afirma que o aumento de preços deve afetar mais a população de faixa etária elevada, "que já paga valores caríssimos em seus planos". O deputado lembra ainda que na Câmara tramitam diversas propostas para proibir aumentos neste ano, com a justificativa de que o cenário econômico desfavorável deve ser levado em consideração.

Debatedores

Foram convidados para participar do debate:

- o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga;

- o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello;

- um representante da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge);

- representante da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde);

- representante da Defensoria Pública da União (DPU);

- representante do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor;

- o representante dos usuários da saúde suplementar no Comitê Estadual da Saúde do Ceará Gerson Sanford Vieira Lima; e

- o presidente da Unimed Brasil, Omar Abumjara Junior.

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 12. Os interessados poderão acompanhar a audiência ao vivo pelo portal e- Democracia.