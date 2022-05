Centro de Estudos da Câmara debate retomada econômica no pós-pandemia

Crédito para microempresas é um dos temas do estudo - (Foto: José Fernando Ogura/AEN)

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados realiza na próxima quarta-feira (18) seminário sobre a retomada econômica e a geração de emprego e renda no pós-pandemia.

O tema está em estudo no Cedes sob relatoria dos deputados Da Vitória (PP-ES) e Francisco Jr. (PSD-GO). A intenção é definir o papel do Estado, da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil nas estratégias e políticas de recuperação da economia e de geração de emprego e renda no pós-pandemia.

O estudo desenvolve atividades com foco em cinco eixos principais:

- contextualização inicial socioeconômica;

- análise das políticas brasileiras empreendidas na pandemia à luz das experiências internacionais;

- estudo das potencialidades da indústria, dos serviços especializados e da agropecuária no contexto de transformações globais;

- exame da estabilidade da taxa de câmbio e das demais variáveis macroeconômicas;

- análise da ampliação do crédito para a retomada das atividades econômicas.

O seminário será realizado a partir das 9 horas no auditório Nereu Ramos e poderá ser acompanhado ao vivo pelo portal e-Democracia.

O presidente e o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, respectivamente, Arthur Lira (PP-AL) e Marcelo Ramos (PSD-AM), são esperados para a abertura do evento.

Confira a programação