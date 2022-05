Comissão ouve ministro das Relações Exteriores sobre temas da política externa

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouve nesta quarta-feira (18) o ministro de Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, sobre prioridades da pasta e outros temas atuais da política externa brasileira. A audiência pública atende a requerimento dos deputados Pedro Vilela (PSDB-AL) e Perpétua Almeida (PCdoB-AC).

Perpétua Almeida quer que o ministro traga informações mais detalhadas sobre as tratativas para a entrada no Brasil na OCDE e a condução sobre os impasses comerciais no Mercosul relativos à redução da Taxa Externa Comum (TEC) e a maior liberdade para negociação fora do bloco.

Pedro Vilela destaca ainda que o País sofre os impactos da guerra no Leste Europeu, que pode, além de toda a tragédia em si, afetar a segurança alimentar mundial. "O Brasil precisa de fertilizantes, mas sanções econômicas dificultam a importação do produto", afirma.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 3.