Redentora anuncia asfaltamento em rua da cidade

Obra terá investimento de quase R$ 1 milhão de reais com recursos do Governo do Estado e contrapartida do município (Foto: Gilmar Machado)

A Administração Municipal vai realizar a pavimentação asfáltica da Rua Acelino Lutz Pinheiro no trecho entre a Rua Pedro Luís Costa e a saída para Coronel Bicaco. A empresa vencedora do processo licitatório foi definida na manhã de hoje, dia 10 de maio.

O valor total da obra é R$ 920.254,78, sendo que o Governo do Estado vai repassar R$ 701.948,40 e a contrapartida do Município, em recursos próprios, é de R$ 218.306,38.

Segundo o Prefeito Nilson Paulo Costa, dentro de poucos dias será feita a homologação e a empresa vencedora da licitação vai começar os trabalhos.

De acordo com o Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Luciano Schunemann, a Administração Municipal tem várias obras em andamento, com recursos próprios.

O Prefeito Nilson lembra que os trabalhos de reparos nas estradas do interior do Município também estão sendo feitos mas que a grande quantidade de alagamentos dificulta o serviço. “Porém, em breve as estradas do interior estarão em boas condições”, frisa.

