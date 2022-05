De onde vêm as emendas parlamentares de Tenente Portela

No ano de 2021 o município de Tenente Portela recebeu R$ 1.890,000 em emendas parlamentares, vindas todas da Câmara dos Deputados. Os recursos foram empregados em diversos investimentos dentro do município. Neste cálculo estão sendo levadas em conta apenas emendas que foram direcionadas diretamente para as prefeituras, desprezando assim aquelas que foram indicadas para entidades, como o Hospital Santo Antônio.

As emendas recebidas por Tenente Portela vieram de quatro dos cinco partidos com cadeira na Câmara de Vereadores. Da bancada do PP na Câmara dos Deputados vieram R$ 150 mil indicados pelo deputado Jerônimo Georgen. O progressista é o partido do atual presidente da Câmara, Jaine Sales, e do vereador Heitor Furini. Em tempo cabe fazer uma observação: Jerônimo, que é natural da cidade de Santo Augusto, já anunciou que não irá concorrer nas próximas eleições.

Já as demais emendas vieram todas de parlamentares que devem concorrer a reeleição aos seus respectivos cargos de deputados federais. Lucas Redecker do PSDB, partido do prefeito e vice de Tenente Portela encaminhou duas emendas ao município que juntas somaram o valor de R$ 1 milhão. É o maior montante repassado ao executivo de Tenente Portela por um único parlamentar. O PSDB além da prefeitura tem atualmente dois vereadores na Câmara: Luciano Berta e Derli da Silva.

Do MDB que também tem dois vereadores na Câmara de Tenente Portela, Luisa Silva Barth e Natanael Diniz de Campos, vieram duas emendas ao município. Osmar Terra indicou e o Governo Federal pagou R$ 300 mil e Márcio Biolchi R$ 250 mil.

Já o PT encaminhou R$ 190 mil ao município, indicado pelo Deputado Dionilso Marcon. O PT tem apenas uma cadeira no legislativo de Tenente Portela ocupada pelo vereador Eduardo Ferrari.

Aos cofres do executivo municipal, o único partido com cargo eletivo na estrutura política de Tenente Portela que não encaminhou emenda parlamentar foi o PDT, que elegeu dois vereadores, Luis Claudir dos Santos e Irinéia Koch Lena.

