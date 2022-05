Comissão debate planejamento do atletismo para Olimpíada de Paris 2024

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (17) para discutir o planejamento do atletismo brasileiro para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

O debate é uma iniciativa do deputado Luiz Lima (PL-RJ). Ele destaca que o atletismo é uma das modalidades que mais trouxeram medalhas para o Brasil na história olímpica (19 no total: 5 de ouro, 3 de prata e 11 de bronze).

Duas dessas de bronze foram conquistadas nos Jogos de Tóquio, no ano passado: uma com Alison dos Santos, o Piu, nos 400m com barreiras masculino; e outra com Thiago Braz, no salto com vara masculino.

Luiz Lima ressalta que há interesse público em se saber como estão os preparativos para Paris, uma vez que a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) é patrocinada pela Caixa Econômica Federal e também recebe recursos de loterias. "Uma vez que há dinheiro público investido nas diversas entidades esportivas que integram o sistema olímpico brasileiro, propomos esse debate com a participação de gestores, dirigentes, atletas e treinadores", diz.

Convidados

Foram convidados para a audiência:

- o presidente da CBAt, Wlamir Motta Campos;

- o secretário nacional de Alto Rendimento da Secretaria Especial do Esporte, Bruno Souza;

- o diretor-executivo da CBAt, Claudio Roberto de Castilho;

- o presidente da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Atletismo, Cleiton Cezário Abrão;

- o medalhista olímpico Joaquim Cruz (ouro nos 800m rasos masculino em Los Angeles 1984);

- o representante das federações estaduais no Conselho de Administração da CBAt, Ubiratan Martins Junior;

- o gerente de atletismo do Esporte Clube Pinheiros e um dos representantes dos clubes na Assembleia da CBAt, Clodoaldo do Carmo;

- a representante dos treinadores, Sonia Ficagna; e

- o representante dos árbitros, Florenilson Itacaramby de Almeida.

Como assistir

A reunião será realizada no plenário 4, às 13 horas. O público poderá acompanhar o debate ao vivo e enviar perguntas aos participantes por meio do portal e-Democracia.