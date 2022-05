Começam as obras que irão asfaltar estrada que liga cidade de Braga a Pedro Garcia

Na manhã da última terça-feira (12) o prefeito de Braga Luis Carlos Balestrin esteve acompanhando os serviços de canalização da VRS 320 que liga Braga ao Distrito de Pedro Garcia, onde em breve estará recebendo a pavimentação asfáltica (recapeamento). As informações são do site Observador Regional.

Os trabalhos canalização está sendo executados ao longo da via e no Distrito de Pedro Garcia onde também estão sendo executados conserto e colocação de meio-fio.

Cabe lembrar que o valor total da obra é de R$ 2.104.264,26 (Dois milhões, cento e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), deste valor, R$ 1 milhão são recursos oriundos do Programa Pavimenta do Governo do Estado e 1.104.264,26 (Um milhão cento e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) são recursos próprios do município.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.