Governador se reúne com dirigentes do Brasil de Pelotas

O governador Ranolfo Vieira Júnior participou, na tarde desta quarta-feira (11/5), de reunião com dirigentes do clube de futebol Brasil de Pelotas. A reunião tratou sobre o caso do torcedor Rai Duarte.

Durante a reunião, o governo do Estado reforçou que o inquérito que investiga o caso está sendo acompanhado por várias entidades – entre as quais, Ministério Público, Tribunal de Justiça do Rio grande do Sul e Comissão de Direitos Humanos da OAB/RS – e que haverá total transparência e lisura na apuração. Os policiais envolvidos já foram afastados das funções e a expectativa é de que o inquérito seja concluído em 40 dias.

“Em nome da Secretaria da Segurança Pública e do governo do Estado, me solidarizo com a família do Rai. Também me solidarizo com os integrantes do clube Brasil de Pelotas. O inquérito que está sendo realizado está sendo acompanhado por várias entidades, justamente para que haja um comprometimento com a verdade. Então, essa foi a mensagem do governo do Estado aos integrantes do Brasil de Pelotas que estiveram no Palácio Piratini”, disse o secretário da Segurança Pública, coronel Vanius Cesar Santarosa.

Também participaram da reunião os secretários Artur Lemos (Casa Civil), Tânia Moreira (Comunicação) e Agostinho Meirelles (Apoio à Gestão Administrativa e Política); o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Claudio Feoli; e o deputado estadual Luiz Henrique Viana.