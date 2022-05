Barra do Guarita investirá mais de meio milhão em iluminação pública

Projeto vai propiciar uma melhoria e modernização no sistema de iluminação do município (Foto: Divulgação)

A Eletrobrás aprovou um projeto que vai beneficiar o município de Barra do Guarita com a melhoria do sistema de iluminação pública. A informação foi divulgada pelo prefeito Rodrigo Locatelli Tisott.

Segundo o prefeito, o projeto será destinado para a melhoria da qualidade da iluminação pública de Barra do Guarita com a implementação de um sistema de lâmpadas de LEDs. O termo de cooperação entre o município e a Eletrobrás já está assinado.

De acordo com o termo de cooperação, a Eletrobrás vai aplicar R$ 450.993,06 enquanto que a contrapartida do município será de R$ 125.000,00, possibilitando assim uma ampla melhoria no sistema de iluminação pública urbana de Barra do Guarita.

Tissot disse que a comunidade está de parabéns uma vez que a “luz pública é muito importante também para segurança e tranquilidade da comunidade.”

Em um dos comentários nas redes sociais, um morador de Barra do Guarita comemorou a conquista e lembrou que além da segurança, a iluminação de qualidade também deixa a cidade mais bonita e gera economia para os cofres públicos. O anuncio está sendo muito elogiado pela comunidade local.

