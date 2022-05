Servidores de Derrubadas participam de seminário sobre educação fiscal

No dia 4 de maio de 2022, ocorreu na cidade de Vista Gaúcha, o 1.º Seminário Regional de Boas Práticas de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha. Representaram o município de Derrubadas 3 servidores das secretarias de Finanças e Administração no evento, com o apoio das demais secretarias.

O evento contou com uma variada programação, tendo início na parte da manhã, as 09h, com a palestra do Auditor da Receita Estadual da cidade de Passo Fundo, senhor Rogério Biondo, que abordou o tema Nota Fiscal Gaúcha, e apresentação das escolas municipais com temas relacionados a educação fiscal.