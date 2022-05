Governador participa do lançamento da Expoleite Fenasul na manhã desta quarta (11), em Esteio

O governador Ranolfo Vieira Júnior e o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, estarão no lançamento da Fenasul Expoleite nesta quarta-feira (11/5), às 7h30, no pavilhão do gado leiteiro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Realizadas de 18 a 22 de maio, a 16ª Fenasul e a 43ª Expoleite são organizadas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), Associação dos Criadores de Gado Holandês do RS (Gadolando), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e prefeitura de Esteio.

Neste ano, além do gado leiteiro, o evento contará com bovinos de corte, equinos, búfalos, aves e coelhos. Também haverá a multifeira de Esteio, com palco para shows, pavilhão da agricultura familiar e programação científica.

Aviso de pauta

O quê: lançamento da Fenasul Expoleite

Quando: quarta-feira (11/5), às 7h30

Onde: pavilhão do gado leiteiro, parque Assis Brasil, em Esteio