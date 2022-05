Municípios afetados pelas chuvas já podem apresentar os planos de trabalho para recuperação

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O encontro reuniu, de maneira online e presencial, representantes dos 42 municípios que decretaram situação de emergência. Iomerê e Rio Fortuna entraram para a lista na tarde desta terça-feira, 10. No total, 129 municípios registraram ocorrências relacionadas às chuvas. De acordo com informações repassadas pelas Coordenadoria Municipais de Proteção e Defesa Civil, foram contabilizados três óbitos, 9.852 pessoas desalojadas, 869 desabrigados em um total de 52.593 pessoas afetadas.

“Nós tínhamos o alerta desse evento climático e, infelizmente, ele se confirmou, afetando os catarinenses em muitos municípios. Estamos acompanhando de perto a situação, agindo de maneira célere em pronta resposta, com a distribuição de itens de assistência humanitária e, agora, na construção de parcerias para efetivar o auxílio financeiro necessário para os planos de reconstrução. Tenho certeza que poderemos contar também com o apoio do parlamento para levar os recursos com a rapidez a quem mais precisa”, enfatizou Carlos Moisés.

:: Acesse o último relatório da Defesa Civil

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O Governo do Estado auxiliará na construção de casas para aqueles que perderam as suas residências. Essa ação ocorrerá com o auxílio dos municípios. As construções deverão ser feitas em terrenos cedidos pelas prefeituras, longe de áreas inundáveis, a partir de critérios definidos pela Defesa Civil.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, informou ainda que a pasta está atuando nas 150 ocorrências que provocaram interdições ou interrupções de trânsito nas rodovias estaduais. Desse total, cerca de 50 pontos ainda exigem algum tipo de intervenção mais complexa. Conforme o secretário, na Serra do Corvo Branco, SC-390, os trabalhos vão se intensificar na construção, o mais célere possível, de uma alternativa.

:: Confira a lista de municípios que decretaram emergência