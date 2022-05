Em Santa Cruz do Sul, governador Ranolfo palestra para empresários e lideranças locais

Ranolfo ao lado da prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, em palestra organizada pela ACI do município - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior esteve em Santa Cruz do Sul, na região dos Vales, nesta terça-feira (10/5), para participar da reunião-almoço Tá na Hora, da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul. Intitulada “O RS avança para o futuro”, a palestra abordou a transformação do Estado nos últimos três anos. Ranolfo foi recebido pela prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, e pelo presidente da ACI, César Cechinato.

“O governo Eduardo Leite e o governo Ranolfo são um mesmo governo. Saímos de um desequilíbrio fiscal absoluto, com salários atrasados e dívidas com fornecedores, municípios e hospitais, para um momento totalmente diferente no Rio Grande do Sul, com investimentos planejados na ordem de R$ 6,3 bilhões em todas as áreas estratégicas do governo, no programa Avançar. Nosso principal desafio é manter esse patamar, e responsabilidade fiscal é o que move o governo Ranolfo”, afirmou o governador.

Entre os investimentos, o governador lembrou que, somente no Plano de Obras, parte do programa Avançar, a região de Santa Cruz do Sul foi contemplada com R$ 161,8 milhões, que serão investidos em quatro acessos municipais, três projetos, uma ligação regional, oito convênios e 18 obras de conservação e recuperação.

Após a palestra, o governador e a comitiva de secretários fizeram uma visita à sede da British American Tobacco (Bat Brasil) e da Metalúrgica Mor S/A.

Na BAT, onde o governador foi recebido pelo gerente de tabaco, Sérgio Ricardo Pereira, além de outros gerentes da companhia, a comitiva fez um tour pela sede. A BAT é acionista majoritária da Souza Cruz, uma das mais relevantes empresas da América Latina, maior exportadora brasileira de tabaco e, em termos gerais, uma das 100 principais companhias de comércio exterior no país.

Na vista à metalúrgica Mor, o governador Ranolfo foi recebido pelo diretor-presidente, André Luiz Backes, que apresentou a história e a fábrica da empresa. Com atuação na produção e na venda de móveis e utensílios de uso doméstico e pessoal, a Mor tem faturamento de R$ 1,4 bilhão e 3,1 mil funcionários, 2 mil apenas na sede de Santa Cruz.

Os secretários Tânia Moreira (Comunicação) e Joel Maraschin (adjunto de Desenvolvimento Econômico) acompanharam as agendas em Santa Cruz do Sul.