Dezenas de animais morrem e máquinas agrícolas são destruídas por incêndio em Nova Candelária

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma propriedade na localidade de Duas Esquinas, no interior de Nova Candelária. O fogo destruiu um galpão e atingiu também um chiqueiro e estrebaria. O Corpo de Bombeiros de Três de Maio confirmou que morreram pelo menos 26 vacas e mais de 60 suínos. Ficaram destruídos uma colheitadeira, dois tratores e diversos equipamentos.

Silos com grãos armazenados na propriedade também tiveram perda total, segundo os bombeiros. As estruturas onde estavam os animais, as máquinas e os equipamentos ficam ao lado uma da outra. O prejuízo, porém, poderia ter sido maior tendo em vista que a propriedade conta com dois chiqueirões de grande porte.

O trabalho de contenção das chamas, além do Corpo de Bombeiros, teve auxílio de equipes da Secretaria Municipal de Obras e pessoas da comunidade. De acordo com os bombeiros, o apoio da comunidade foi fundamental para evitar que o fogo atingisse outras estruturas.

A propriedade é de Noeli e Valmir José Schorr; ele também é vereador em Nova Candelária. Nenhum morador ficou ferido. De acordo com os bombeiros, não foi possível confirmar as causas do incêndio.

(Vídeo: Redes Socias)

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.