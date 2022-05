Tenente Portela acumula 3.108 casos do novo coronavírus

Desde o começo da pandemia, em março de 2020, Tenente Portela contabiliza 3.108 casos diagnosticados do novo coronavírus. Deste montante, 3.062 pacientes se recuperaram e 38 morreram.

Conforme a mais recente atualização dos dados epidemiológicos – ocorrida no dia 5 de maio – o município possuía oito casos ativos da doença e três pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou 12.056 testes para detecção da Covid-19, dos quais, 8.948 resultados foram descartados.

