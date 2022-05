Carlos Moisés garante apoio financeiro aos municípios atingidos pelas chuvas em SC

O governador Carlos Moisés anunciou nesta segunda-feira, 9, que o Estado garantirá apoio financeiro aos municípios que sofreram danos em sua infraestrutura chuvas em Santa Catarina na última semana. O repasse de recursos ocorrerá mediante apresentação de planos de trabalho. A informação foi repassada em reunião com os secretários na Casa d’Agronômica.

Além disso, o Governo do Estado auxiliará na construção de casas para aqueles que perderam as suas residências. Essa ação ocorrerá com o auxílio dos municípios. As construções deverão ser feitas em terrenos cedidos pelas prefeituras, longe de áreas inundáveis, a partir de critérios definidos pela Defesa Civil.

O chefe do Executivo ressaltou ainda que a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) está atuando nas 150 ocorrências que provocaram interdições ou interrupções de trânsito nas rodovias estaduais. Desse total, cerca de 50 pontos ainda exigem algum tipo de intervenção mais complexa.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Em relação aos negócios, o governador decidiu pela criação de linhas emergenciais de crédito para empresários que sofreram prejuízos por conta das enchentes. Por fim, Carlos Moisés informou que realizará uma reunião virtual com os 27 prefeitos de cidades que decretaram situação de emergência até o momento. O encontro será na tarde desta terça-feira, 10. Ao todo, 123 municípios registraram ocorrências na última semana, o que representa 42% do total do estado.

“O momento é de união de forças para reconstruir tudo o que foi perdido. O Governo do Estado não medirá esforços para fazer isso o mais rapidamente possível. O catarinense é um povo resiliente, que sabe encarar os desafios. Todos juntos superaremos mais este momento difícil”, afirmou o governador.

