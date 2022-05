Governador cumpre agendas em Santa Cruz do Sul nesta terça (10)

O governador Ranolfo Vieira Júnior estará em Santa Cruz do Sul nesta terça-feira (10/5) para cumprir uma série de agendas.

Às 12h, Ranolfo será palestrante da reunião-almoço Tá na Hora da Associação Comercial e Industrial (ACI). Com o tema “O RS avança para o futuro”, a palestra será para lideranças, prefeitos e empresários da região, e contará com a presença da prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany.



O governador falará com a imprensa antes da palestra na ACI.

Às 14h, a comitiva estadual visitará a empresa Souza Cruz, e às 15h45, a Metalúrgica Mor.

Aviso de pauta

O quê: palestra na reunião-almoço Tá na Hora da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul

Quando: terça-feira (10/5), às 12h

Onde: hotel Águas Claras (rua Capitão Pedro Werlang, 420, bairro Higienópolis), em Santa Cruz do Sul