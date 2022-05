Deputado Alceu Moreira destina Emenda ao Município de Derrubadas

O prefeito Alair Cemin, com o vice-prefeito, Miro Mulbeier e o Assessor Jurídico da prefeitura de Derrubadas, John Régis Gemelli dos Santos, receberam na manhã desta segunda-feira (9) a assessoria do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS).

O encontro foi realizado no gabinete do Prefeito, e serviu para oficializar a entrega da emenda parlamentar de autoria do Deputado, no valor de $ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). O recurso, será destinado à pavimentação urbana.