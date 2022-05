Idosos de Derrubadas podem fazer segunda dose de reforço de vacina

Também estarão disponíveis no dia 11, doses do imunizante, para pessoas que ainda não receberam nenhuma aplicação da vacina contra a covid-19.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.