Tenente Portela abre processo seletivo para contratar professores

De 09 a 13 de maio a Prefeitura de Tenente Portela estará recebendo as inscrições de candidatos interessados em atuar na rede municipal de ensino. As vagas são para professores e o processo é seletivo simplificado destinado a contratação temporária por excepcional interesse público. São vagas e cadastro de reserva para as áreas de língua portuguesa, de educação física, de língua estrangeira: espanhol e de língua estrangeira: inglês.

As inscrições deverão ser feitas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, situada na Avenida Santa Rosa, 391, centro, em horário de expediente. É fundamental que o candidato preencha a ficha de inscrição e anexe os documentos solicitados. Todas as informações estão no edital que deve ser acessado através do link: