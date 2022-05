Tenente Portela realizará oficina de lanches rápidos

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana, através do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS , comunica a todos os interessados, usuários do Programa Bolsa Família, que se encontram abertas as inscrições para a Oficina de Lanches Rápidos. A atividade será realizada no dia 17 de maio de 2022, em turno integral (manhã e tarde), na Sede do CRAS. A oficina é gratuita e será ministrada por profissionais da EMATER.