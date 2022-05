Lançamento do Tudo Fácil Empresas em Novo Hamburgo ocorre nesta segunda (9)

O Tudo Fácil Empresas será lançado no município de Novo Hamburgo nesta segunda-feira (9/5), às 14h. O projeto prevê a abertura de empresas em até 10 minutos para empreendimentos de baixo risco. A iniciativa é liderada no governo do Estado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e construída no ambiente do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), DescomplicaRS, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) e Sebrae-RS.

Novo Hamburgo é a primeira fora da Capital a lançar os serviços da plataforma desenvolvida pelo governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: adesão de Novo Hamburgo ao Tudo Fácil Empresas

Quando: segunda-fera (9/5), às 14h

Onde: Prefeitura de Novo Hamburgo (R. Guia Lopes, 4201 - Canudos, Novo Hamburgo)