Rádio Nacional estreia nesta segunda o programa É Tudo Brasil

No programa, que vai ao ar de segunda à sexta, começando às 16h, artistas da nova geração dividirão espaço com cantores já consagrados. “OÉ Tudo Brasilé um programa de música, sobre música, pra tocar música e falar sobre música”, destaca a apresentadora Alê Bastos. O programa apresenta, ainda, um quadro com casos polêmicos de artistas, debates sobre temas relacionados à música brasileira, enquetes diárias direcionadas aos ouvintes, lançamentos e efemérides musicais.

Serão duas horas de bate-papo com artistas, notícias, polêmicas, agenda de shows e interação com os ouvintes. OÉ Tudo Brasilainda vai fazer um giro por todo o país, com a participação de parceiros de todas as regiões. Gláucia Araújo, apresentadora daRádio Nacional do Rio de Janeiro,diz que o programa vai ampliar os horizontes dos ouvintes, apresentando músicas de todo o país.

No quadro de Victor Ribeiro, que vai ao ar no programa às quintas, o ouvinte vai descobrir artistas que estão despontando na cena musical. Ribeiro adianta os primeiros artistas que estarão emO Brasil de todos os cantos: o artista pernambucano Romero Ferro e o rapper Rod 3030.

A presença do ouvinte também será essencial na atração. Pelo WhatsApp (61) 9989-1202, o público pode enviar opiniões, responder enquetes e participar do debate. Os episódios também serão disponibilizados no perfil da Rádio Nacional no Spotify : para acompanhar, só seguir a playlist do programa .

É Tudo Brasil

De segunda a sexta-feira, das 16h às 18h (às sextas, o programa termina mais cedo, às 17h)

Apresentação: Marcelo Ferreira, Alê Bastos e Ana Pimenta (participação, às quintas, de Victor Ribeiro)

Produção e produção de estúdio: Denise Oliveira

Operação técnica: Andrew Wallace

Transmitido em:

Nacional FM 96.1 em Brasília

Nacional FM 87.1 São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ)

Nacional FM 93.7 em São Luís (MA)

Nacional Am de Brasília 980 khz

Nacional do Rio de Janeiro 1.130 khz

Aplicativo Rádios EBC e portal radios.ebc.com.br

*com supervisão de Nathália Mendes