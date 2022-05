Acordo garantirá a retirada de eucaliptos das margens da ERS 317 em Coronel Bicaco

Moradores do bairro Faxinal temem que em um dia de vento forte, as árvores caiam sobre as residências (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Itamar Sartori (PP) afirmou no grande expediente da sessão ordinária do dia 2 de maio que o problema dos eucaliptos no bairro Faxinal, às margens da ERS 317, será solucionado em breve. Segundo ele, durante reunião que envolveu autoridades do Executivo e do Legislativo, e um representante da RGE, ficou acertado que uma equipe da concessionária fará o desligamento da rede elétrica para posteriormente efetuar a poda dos galhos.

O progressista ressaltou que existe uma grande cobrança pela retirada das árvores, no entanto, a Prefeitura Municipal não pode realizar este trabalho porque a área é de domínio do DAER. — A situação causa medo aos moradores, pois em dia de vento forte pode tombar um eucalipto e cair sobre uma residência — disse Itamar Sartori.

O edil também revelou que o representante da RGE se disponibilizou para tratar do assunto no DAER em Palmeira das Missões. — Essa retirada [das árvores] vai movimentar a RGE, o DAER e a Polícia Rodoviária Estadual. Não era simples esse trabalho para o município, que nem tem gente qualificada para isso por causa da rede de energia elétrica — ponderou o vereador.

O presidente do Poder Legislativo, Antônio Martins (PP) salientou que está otimista que o problema pertinente aos eucaliptos no bairro Faxinal será resolvido nas próximas semanas. — Que isso aconteça antes que uma árvore atinja uma casa provocando transtornos aos moradores — completou o progressista.

