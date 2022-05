MEC prorroga para 26 de maio a convocação da lista de espera do FIES

Foram oferecidas 66,5 mil vagas no primeiro processo seletivo de 2022 do FIES (Arte: Divulgação | MEC)

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para o dia 26 de maio, o prazo para a convocação dos candidatos inscritos na lista de espera do primeiro processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O prazo se encerraria na quarta-feira (4/5). O edital com a prorrogação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o MEC, a ampliação de prazo ocorre para garantir uma maior ocupação das vagas ofertadas e também devido ao fato de que, nesta edição, não haverá processo de ocupação de vagas remanescentes.

Foram oferecidas 66,5 mil vagas no primeiro processo seletivo de 2022 do FIES e, para todo o ano de 2022, serão 110 mil vagas, conforme o MEC.

