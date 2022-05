Edil cobra fechamento do terreno de antiga escola em Coronel Bicaco

Através de pedido de providência apresentado na sessão ordinária do dia 2 de maio, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) solicitou o fechamento com tábuas ou tapumes da entrada do antigo prédio do CNEC – situado na Avenida Francisco Manoel Diniz.

De acordo com o progressista, a situação do imóvel poderá se transformar em problema de saúde pública devido à proliferação de insetos e animais peçonhentos. No ano passado, o edil reivindicou uma limpeza no terreno do educandário desativado.

Luiz Flávio Rangel ainda afirmou que frequentemente pessoas invadem o local e promovem atos de vandalismo, além de furtar o restante dos materiais que existem no prédio. — Não é um lugar aprazível para ficar ao lado de uma escola grande como a Cecília Meireles, que funciona regularmente — acrescentou o progressista.

— Não estamos preocupados com a estética. Pode ser fechado com tábuas, tapumes ou qualquer outro material. A frente da antiga escola precisa ser vedada — finalizou Luiz Flávio Rangel.

Colocado em votação, o pedido de providência foi aprovado por unanimidade.

