Progressistas comemoram destinação de emendas parlamentares para Coronel Bicaco

Ao se manifestar no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (2/5), o vereador Itamar Sartori (PP) enfatizou que três emendas parlamentares estão próximas de serem liberadas para Coronel Bicaco. Os recursos são indicações dos deputados federais Jerônimo Goergen, Afonso Hamm e Pedro Westphalen, e totalizam R$ 650 mil.

— Foram solicitações da bancada do PP do município e atendidas pelos nossos deputados. Quero agradecer ao Jerônimo Goergen, ao Afonso Hamm e ao Pedro Westphalen pela disponibilidade destes recursos para Coronel Bicaco — frisou Itamar Sartori.

— A gente tem muito a agradecer. Essas emendas estão vindo para beneficiar a população. Independentemente de partido político, eles olham pelo município — acrescentou o vereador Antônio Martins (PP), que preside o Poder Legislativo em 2022.

