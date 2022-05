Serviço de manutenção de helicóptero está entre as licitações da semana

A contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de helicóptero, demanda da Brigada Militar, é uma das licitações previstas no calendário da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), no período de 9 a 13 de maio. O pregão eletrônico está agendado para segunda-feira (9/5), às 9h30min.

Também estão previstos seis pregões para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e de enfermagem, bem como três para compra de veículos. No total, estão previstas 37 licitações na semana para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e consultar pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Para conferir a agenda completa de licitações da semana de 9 a 13 de maio de 2022, cliqueaqui.