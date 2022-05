Hoje é Dia: Dia das Mães, do lúpus e da enfermagem são destaques

A semana entre 8 e 14 de maio já começa com uma data marcante para famílias em muitos países (inclusive o Brasil): o Dia das Mães . Mais do que uma data comercial com o intuito de aquecer o comércio, o primeiro domingo de maio é uma oportunidade de conhecer e relembrar histórias de mães. Em 2011, oCaminhos da Reportagem,daTV Brasil, apresentou histórias de mulheres cegas, surdas, tetraplégicas ou com deficiência intelectual que se tornaram mães. O programa mostra que é possível ser mãe com síndrome de Down, enxergar o filho de uma outra forma que não pelos olhos e usar a linguagem universal do amor para se comunicar sem pronunciar uma única palavra. Veja no episódio:

Também no dia 8 de maio é o Dia do Artista Plástico. A data foi escolhida como uma homenagem ao pintor Almeida Júnior. Apontado como um dos primeiros artistas plásticos do país a retratar o povo brasileiro e seu cotidiano em suas telas, Almeida Júnior nasceu neste dia - mas no ano de 1850(saiba mais sobre a história de Almeida Júnior neste episódio do De Lá Pra Cá, veiculado em 2010 naTV Brasil). Neste domingo, também é o Dia Mundial da Cruz Vermelha. A organização que presta assistência médica em países vulneráveis foi tema de reportagem daAgência Brasilno ano passado.

O dia 10 de maio é o Dia Mundial do Lúpus. A data visa conscientizar sobre a doença autoimune e alertar para possíveis sintomas, uma vez que se trata de uma patologia de difícil diagnóstico. No ano passado, aAgência Brasilfalou sobre a data , e o Tarde Nacional,daRádio Nacional de Brasília,explicou o que é a doença. Ouça:

No dia 12, os enfermeiros, profissionais de suma importância dentro e fora dos tempos de pandemia, são homenageados. No Dia Internacional da Enfermagem do ano passado, oViva Maria, daRádio Nacional da Amazônia, fez uma homenagem aos profissionais que atuaram (e atuam) na linha de frente contra a covid-19.

Nascimentos e transmissão pioneira

A semana também é marcada pelos 70 anos de nascimento do ex-jogador e treinador Vanderlei Luxemburgo (10 de maio), da atriz Sandra Bréa (11 de maio) e dos 120 anos de nascimento da cantora lírica Bidu Sayão (também 11 de maio). Para fechar a semana, o dia 14 de maio é marcado pelos 125 anos da primeira transmissão de rádio feita pelo físico e inventor italiano Guglielmo Marconi. OHistória Hoje, daRadioagência Nacionalfalou sobre a data em 2014.

No dia 10 de maio, aRádio MEC FMcomemora 39 anos desde sua primeira transmissão, em 1983. A MEC FMdedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos. Na programação, concertos, música erudita, instrumental, jazz, blues e também gêneros da música popular brasileira, como choro e samba (clique para ouvir) . No mesmo dia, a Agência Brasil ,serviço de notícias daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC), completa 32 anos.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: