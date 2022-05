Atualização da Defesa Civil aponta 22 municípios em situação de emergência em função das chuvas

O último relatório da Defesa Civil do Estado, divulgado às 18h desta sexta-feira, 6, aponta que até o momento 22 municípios decretaram situação de emergência. O levantamento ainda traz 121 municípios que registraram alguma ocorrência por causa das chuvas que caíram em Santa Catarina entre a última segunda, 2, e quinta-feira, 5.

Houve três óbitos confirmados, sendo dois no município de São Joaquim e um no município de Urubici, todos relacionados às pessoas que tentaram passar por áreas inundadas com veículos que foram arrastados pela correnteza. Há cerca de 44 mil pessoas afetadas, das quais 7.100 ficaram desalojadas e 518 desabrigadas. Os dados estão no último relatório, elaborado pelo Grupo de Ações Coordenadas, conforme dados informados pelas coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil.

:: Os dados completos podem ser acessados aqui

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Os municípios que decretaram situação de emergência foram: Tubarão, Orleans, Forquilhinha, Urubici, Maracajá, Araranguá, São Joaquim, Lages, Laurentino, Alfredo Wagner, Rio Rufino, Taió, Anitápolis, Monte Carlo, Videira, Macieira, Rio das Antas, Tangará, Rio do Oeste, Anitápolis, Alfredo Wagner e Lauro Muller. Os municípios de Benedito Novo e São Domingos informaram que devem decretar situação de emergência.

A Defesa Civil do Estado presta orientações aos municípios com relação aos trâmites de homologação. O órgão também já deu início à distribuição de itens de assistência humanitária, entre cestas básicas, água potável, colchões, kits de higiene pessoal e limpeza.