Nova atualização da Defesa Civil aponta 115 municípios atingidos pelas chuvas e 14 em situação de emergência e SC

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

De acordo com o relatório informativo nº n009.2022 elaborado pelo Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil (GRAC-DCSC) divulgado às 13h desta sexta-feira , 6, no total 115 municípios relataram ocorrências que vão desde alagamentos, deslizamentos, queda de árvores e muros.

A atualização aponta até o momento 115 municípios com ocorrências relacionadas às chuvas. Há também o registro de 3 óbitos: dois no município de São Joaquim e um no município de Urubici.

São contabilizados 7.100 desalojados e 518 desabrigados, num total de 44.000 pessoas afetadas, conforme dados informados pelas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil

::: Os dados completos podem ser acessados aqui

Até o momento 14 (quatorze) municípios emitiram Decretos de Situação de Emergência: Tubarão, Orleans, Forquilhinha, Urubici, Maracajá, Araranguá,

São Joaquim, Lages, Laurentino, Alfredo Wagner, Rio Rufino, Taió, Anitápolis e Monte Carlo

Os municípios de Benedito Novo e São Domingos irão decretar Situação de Emergência em breve, segundo informações dos Coordenadores Regionais.