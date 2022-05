De onde vem as emendas parlamentares de Vista Gaúcha?

As emendas parlamentares são para muitos municípios a alternativa de investimentos mais precisos e que aparem para a comunidade. Calçamentos, passeios públicos, reformas em prédio públicos, ginásios, academias ao ar livre, redes de água e mais uma série de obras de infraestrutura que são implementadas pelos municípios são frutas das emendas.

Em nossa região não é diferente. Como somos formados por municípios pequenos, a arrecadação da maioria mal cobre os custos de manutenção da máquina pública, como pagamento de salários dos servidores, pagamento de convênios e dividas e manutenção de serviços básicos. Com orçamentos sempre apertados prefeitos fazem malabarismos para encontrar formas de investir em obras de infraestrutura e é aí que aparecem as emendas de deputados e senadores.

Vista Gaúcha é um dos municípios que se destaca no recebimento de emendas parlamentares. O município recebeu no ano de 2021, R$ 2.703.624,00, oriundos de políticos que ocupam cadeiras na Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Senado Federal.

Rotineiramente os recursos de maior monta recebido através de emendas costuma vir de deputados federais, no entanto, no caso de Vista Gaúcha o maior montante recebido veio de um deputado estadual. Juvir Costela, MDB, enviou duas emendas, sendo uma no valor de R$ 500 mil, destinado para pavimentação e outra de R$ 161.000,00 destinados para aplicação em espaços esportivos.

O deputado Alceu Moreira também do MDB, enviou R$ 150.000,00 para o município, dinheiro destinado para investimentos. Já o parlamentar Giovani Feltes, MDB, enviou duas emendas, a primeira de R$ 287.306,00 para calçamento e R$ 238.856,00 para obras de asfaltamento.

Também para asfaltamento veio uma emenda do Deputado Danrlei de Deus, PSD, destinou R$ 28.856,00 e Márcio Biolchi, MDB, 238.750,00, ambos para aplicação em asfaltamento.

Para o custeio em saúde o município recebeu R$ 150.000,00 do deputado Jerônimo Georgen, PP, R$ 100.000,00 do deputado Covatti Filho, PP, e R$ 100.000,00 do senador Luiz Carlos Heinze, também do PP. Lucas Redecker do PSDB enviou R$ 100.000,00 e o senador Paulo Paim do PT destinou outros R$ 238.856,59.

O município de Vista Gaúcha é administrado pelo MDB, com Claudemir Locatelli e tem como vice o PP, com André Danete. São exatamente os dois partidos que mais enviaram recursos ao município.

Na Câmara de Vereadores foram eleitos em 2020 seis vereadores do MDB, um do PDT, único partido da Câmara que não teve emendas encaminhadas, um do PP e outro do PSDB.

Mesmo o PSD e o PT não estando representados nos cargos eletivos do município, foram destinados recursos por integrantes desses partidos para o município. O PSDB, que é oposição no município, também entrou na lista de repasses, demonstrando que a rivalidade política não pode estar no meio da busca por recursos que vão beneficiar a comunidade.

