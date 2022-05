Rio do Sul, Morro da Fumaça, Biguaçu e Garopaba serão as próximas cidades a receber a Caravana do Emprego

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

As próximas edições da Caravana do Emprego vão ocorrer em Rio do Sul, Morro da Fumaça, Biguaçu e Garopaba. A agenda de maio foi divulgada pelo Sistema Nacional do Emprego (Sine) e a ação pretende aproximar ainda mais o empregador e o trabalhador.

Para o diretor de Emprego e Renda da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Diego Goulart, as parcerias com os municípios estão sendo muito importantes. “Após a primeira edição, tivemos muitos contatos requerendo a Caravana do Emprego em outras cidades. A Caravana está reforçando as ações que estão sendo feitas pelo Governo para que tenhamos o cidadão empregado e o empregador satisfeito com o trabalhador”, destacou.

A Caravana do Emprego além de divulgar oportunidades, também realiza atendimento ao trabalhador e ao empregador e oferece dicas de confecção de currículo e de como se portar durante uma entrevista. A Caravana já passou por Laguna, Indaial, São José, Balneário Gaivota, Cunha Porã, Araranguá, Criciúma, Lages, São Joaquim, Tubarão, Campos Novos, Fraiburgo, Florianópolis, Paulo Lopes e Timbó.

Desde o início de 2022, a Caravana fez mais 7 mil atendimentos e 10 mil encaminhamentos, sendo que cada trabalhador tem a possibilidade de ser encaminhado para até três empresas diferentes.

As informações dos horários e locais das agendas de maio vão ser divulgadas nos próximos dias. Acompanhe nossas redes sociais, para saber as últimas novidades da Caravana do Emprego.

Marque na Agenda

11/05 - Rio do Sul

17 / 05 - Morro da Fumaça

19 / 05 - Biguaçu

26 / 05 - Garopaba

Texto: Pablo Mingoti