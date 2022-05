Grupo de transformação digital nos Estados realiza reunião no South Summit

Em uma das agendas integrantes da programação de governo no South Summit Brasil, o Grupo de Trabalho para a Transformação Digital nos Governos Estaduais e Distrital (GTD.gov) realizou uma reunião durante o evento, no auditório da Portos RS, em Porto Alegre. Cerca de 30 representantes dos Estados estiveram presentes no encontro na tarde desta quinta-feira (5/5).

O secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, deus as boas-vindas aos participantes abordando a importância da estratégia do Executivo gaúcho no tema de governo digital por meio dors.gov.bre lançou um desafio: “Temos o papel fundamental de não deixar a pauta da transformação digital perder sua capacidade de realização neste momento de transição que estamos vivendo nos Estados e no governo federal. Essa pauta precisa ser apropriada pela sociedade”, afirmou.

O GTD.gov é uma realização da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologias da Informação e Comunicação (Abep-TIC) e do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad). Abriram as atividades o presidente da Abep-TIC, Leandro Victorino, o coordenador do GTD.gov pela Abep-TIC, Lutiano Silva, e a coordenadora por parte do Consad, Vânia Bareicha.

A apresentação “gov.br: ferramentas e estratégia de governo digital” foi feita pela representante da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, Luana Roncaratti. Foi abordada a trajetória federal que levou o Brasil ao sétimo lugar geral – e primeiro nas Américas – no GovTech Maturity Index 2020, do Banco Mundial. “A estratégia digital publicada em 2020 continua muito atual, especialmente porque se encontra ancorada em dimensões muito importantes: é centrada no cidadão, integrada, inteligente, confiável, transparente e eficiente, afirmou Luana. Espírito Santo e Santa Catarina apresentaram seu cases na reunião.

Do governo gaúcho, também participaram do encontro do GTD.gov o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel, o diretor-presidente do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs), José Antonio Leal, além de integrantes das diretorias dos dois órgãos. A Portos RS esteve presente por meio de Fernando Estima e Bruno Almeida.

South Summit

Realizado desde 2012 em Madri, na Espanha, o South Summit é uma plataforma global de inovação e aproximação entre startups, empresas e fundos de investimento globais. Já movimentou cerca de US$ 8,8 bilhões em investimentos. A edição brasileira tem a correalização do governo do Rio Grande do Sul, South Summit Espanha e IE University, com apoio da prefeitura de Porto Alegre.